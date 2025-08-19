Les travaux sur l’autoroute 55 prennent fin vendredi prochain
Windsor — Les travaux de planage, d’asphaltage et de marquage de l’autoroute 55, en direction nord, entre le chemin de la Rivière, à Saint-François-Xavier-de-Brompton, et la route 249, à Windsor, devraient être exécutés ce vendredi 29 août, à moins de contraintes météorologiques ou opérationnelles.
Les interventions consistaient à réparer la fissuration et l’orniérage sur les voies de circulation et à procéder à la réfection des bandes rugueuses.
« À terme, ces travaux, estimés à près de 7,4 M$, amélioreront le confort de roulement et la sécurité des quelque 19 000 usagers de la route qui empruntent quotidiennement le tronçon », affirme Isabelle Dorais, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable en Estrie.
Pendant ses travaux, la sortie 71 à Windsor est demeurée fermée à la circulation. Les automobilistes devaient donc emprunter la route 143 en passant par Brompton, pour se rendre à Windsor.
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