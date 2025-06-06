Début des travaux de réfection sur l’autoroute 55 en direction nord
Saint-François-Xavier-de-Brompton — Des travaux d’asphaltage de l’autoroute 55, en direction nord, entre le chemin de la Rivière, à Saint-François-Xavier-de-Brompton, et la route 249, à Windsor, débuteront le 9 juin prochain et s’échelonneront sur neuf semaines.
Les interventions, qui seront exécutées de jour et de soir, consisteront à réparer la fissuration et l’orniérage sur les voies de circulation et à procéder à la réfection des bandes rugueuses ainsi qu’à la remise en état des glissières de sécurité.
À terme, ces travaux, estimés à près de 7,4 M$, amélioreront le confort de roulement et la sécurité des quelque 19 000 usagers de la route qui empruntent quotidiennement le tronçon.
Entraves
Des chemins de déviation seront aménagés afin de permettre la circulation à contresens sur la chaussée de l’autoroute 55 en direction opposée, sur une distance de 11 km. Le ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.
Certaines bretelles d’entrée et de sortie de l’autoroute seront fermées à la hauteur des travaux.
Toutes les voies de circulation seront rétablies avant chaque fin de semaine ainsi que les jours fériés.
Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, les automobilistes sont invités à consulter Québec511.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Un jeune homme de la région perd la vie à Danville
Danville — Un tragique accident est survenu le vendredi 25 septembre dernier sur le chemin Saint-Claude à Danville. Selon les informations obtenues auprès des autorités, il était peu après 13 h lorsque les secours ont été dépêchés sur les lieux d’un accident impliquant une moto tout-terrain de type motocross et un véhicule ...LIRE LA SUITE
La cohabitation entre le privé et le public serait-elle la solution ?
Windsor — Dans le projet actuel, la nouvelle bibliothèque de Windsor, devant être construite près de l’aréna, doit appartenir à la Ville. Or, les coûts ont explosé. Les subventions annoncées ne suffisent plus. D’autres scénarios sont envisagés. La cohabitation entre le privé et le public pourrait-elle s’avérer une solution ? ...LIRE LA SUITE
La bijouterie Lussier fête ses 40 ans !
Windsor — Bien ancrée dans la communauté, la bijouterie Lussier, située au 53, rue Saint-Georges à Windsor, fête cette année son 40 e anniversaire d’existence. Les bagues, les colliers, les bracelets, les boucles d’oreilles et les broches n’ont plus de secret pour ces bijoutiers-joailliers expérimentés. Avec les années, la ...LIRE LA SUITE