C’est un départ pour les marchés publics du Val-Saint-François

L’arrivée des premiers produits d’ici sonne le lancement de la saison des marchés publics !

Val-Saint-François — L’arrivée des premiers produits d’ici sonne le lancement de la saison des marchés publics ! Dans le Val-Saint-François, deux établissements bien établis accueilleront les visiteurs qui seront surpris par la diversité de la marchandise offerte.

Les marchés publics du Val-Saint-François sont l’endroit idéal pour découvrir la richesse du terroir estrien. Véritables temples de la gastronomie locale, ils rassemblent des producteurs passionnés qui offrent une large gamme de produits frais et de saisons.

Le Marché champêtre de Melbourne a ouvert ses portes le 10 mai. Il le sera jusqu’au 18 octobre. Le marché Locavore de Racine débutera sa saison le 31 mai, et ce, jusqu’au 25 octobre.

Les heures d’ouverture sont les mêmes : tous les samedis, de 9 h à 13 h.

« Il y a plusieurs bonnes raisons de visiter nos marchés cet été. Il y a évidemment l’avantage de consommer des produits locaux et frais. Ça fait toute la différence. Les producteurs habitent à proximité. Ce sont des produits frais cueillis le matin. C’est une fraicheur incomparable. Il y a aussi les rencontres avec les gens. Il s’agit d’une bonne occasion pour discuter avec les producteurs. Ils sont là pour partager leur passion. Aller au marché, c’est comme une journée de vacances », insiste Véronique Gagnon, agente en développement agroalimentaire à la MRC du Val-Saint-François.

Selon elle, il faut choisir le Québec ; il faut choisir l’Estrie ; il faut choisir le Val-Saint-François. « C’est un beau geste que de visiter nos marchés cet été », ajoute-t-elle.

Des événements viennent animer périodiquement les marchés du Val-Saint-François.

Entre autres, au Marché champêtre de Melbourne, se tiendra le 19 juillet la Table fermière des producteurs qui fera sans doute fureur, comme l’an dernier. IL s’agit d’une troisième édition. « C’est une expérience gastronomique menée par des chefs invités qui vous feront découvrir leur créativité à travers un repas accords mets et vins, soigneusement élaborés à partir de produits locaux cueillis tout près du marché », précise Mme Gagnon. Restez à l’affût, les places seront limitées…

Les gens pourront également prendre part au méchoui du Marché champêtre de Melbourne, qui se tiendra le 9 août prochain.

Au marché Locavore de Racine, la présence de chefs invités rehaussera l’atmosphère. Pendant cinq jours, les chefs vont alors mettre en valeur des produits de différents exposants. Les dates ne sont pas encore déterminées.

Il faut aussi surveiller le Festiv’ail, qui aura lieu le 6 septembre.

« Dans les deux marchés, il y en a pour tous les goûts. Il y a de l’animation et de la musique. Des découvertes gustatives sont au rendez-vous. Chaque semaine, l’ambiance est bien présente.

« Il y aura aussi de nouveaux visages chez les producteurs. », soutient Mme Gagnon.

Pour mieux connaître les activités dans les deux marchés, les gens sont invités à se rendre sur les pages Facebook des deux organismes.

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