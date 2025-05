Pas avant les prochaines élections provinciales

Windsor — Les travaux majeurs de réfection de l’intersection des routes 143 et 249 à Windsor ne seront pas exécutés avant la tenue des prochaines élections provinciales prévues pour le 5 octobre 2026.

Il s’agit en fait d’une promesse électorale soutenue par le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, lors des élections provinciales de 2022.

« Nous nous sommes engagés à refaire l’intersection. C’est un projet majeur et on le sait très bien. Après les élections, le ministère a commencé son travail avec différents scénarios. C’est une intersection avec beaucoup de camionnage. C’est très serré », commente le député de Richmond.

Le ministère des Transports et de la mobilité durable a finalement retenu deux scénarios, dont un très coûteux, qui nécessite l’acquisition de plusieurs bâtiments.

« Avec le plus dispendieux, nous nous serions retrouvés avec une cicatrice très importante au centre-ville de Windsor. Les objectifs étaient atteints, mais ça coûtait extrêmement cher. Nous avons donc retenu le deuxième scénario pour lequel il y a beaucoup moins de bâtiments à être acquis. Et nous allons quand même atteindre nos objectifs », souligne M. Bachand.

Ainsi, le canevas des travaux a été présenté aux autorités municipales de Windsor.

« Nous continuons maintenant à préparer le dossier d’un point de vue technique et financier. Je ne vous cache pas que la situation financière actuelle exigera un certain délai dans la réalisation des travaux, dans la priorisation du dossier. Ça demeure une priorité pour la ministre des Transports et de la Mobilité durable (Geneviève Guilbault). « Donc, le dossier avance », affirme le représentant de Richmond à l’Assemblée nationale.

Ainsi, les travaux ne seront pas exécutés avant la fin de l’année 2026. « C’est un gros dossier. Le montage financier et la priorisation se feront au cours des prochains mois. Le projet ne sera pas réalisé avant la fin de l’année prochaine. Cependant, à ce moment, nous serons très avancés. Avec le parc d’affaires qui s’est développé et l’arrivée du Maxi, ça amène encore plus de gens à cette intersection », admet M. Bachand.

Il faut savoir que plusieurs dossiers du genre se retrouvent sur la table du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

« Nous ne pouvons pas encore parler publiquement de budget provisoire. Il y aura sous peu des négociations pour l’acquisition de bâtiments et des appels d’offres. Nous allons nous assurer de mettre à jour le dossier de façon plus régulière devant la population », termine le député de Richmond.