Une simulation de grande ampleur à l’usine Domtar de Windsor
Windsor — Une simulation de grande ampleur est en cours à l’usine Domtar de Windsor. Cet exercice général se fait en collaboration avec la Ville de Windsor et la municipalité de Val-Joli, la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor, la Sûreté du Québec, le ministère de la Sécurité publique et les services ambulanciers Dessercom.
Pendant l’exercice, tous les systèmes de protection de l’usine demeurent en fonction. Néanmoins, des véhicules d’urgence pourraient être aperçus en direction du site. Selon les vents, de la fumée provenant de fumigènes pourrait aussi être observable pour les résidents à proximité de l’usine. Celle-ci est sans danger.
Obligation règlementaire
Le Règlement canadien sur les urgences environnementales adopté en 2019 prévoit trois types de simulation et exige qu’au moins un exercice de simulation soit tenu annuellement.
L’exercice de simulation à grande ampleur permet aux équipes d’intervention d’urgence de vérifier si le plan d’urgence environnementale en place peut être exécuté comme il a été conçu. Cet exercice doit être réalisé tous les 5 ans suivant la mise en vigueur du plan d’urgence environnementale.
Pendant la simulation, les opérations et les autres activités se poursuivent normalement. Domtar demande aux citoyens de ne pas se rendre sur les lieux s’ils n’ont pas de rendez-vous.
En tout temps, la population peut signaler une situation anormale impliquant Domtar en contactant le poste de sûreté de l’usine au 819 845-8303.
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