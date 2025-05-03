Décès d’un grand bénévole, Gérard Bélanger
Windsor — Le monde du hockey mineur est en deuil : la communauté a appris dernièrement le décès de Gérard Bélanger. Natif de Windsor, le Sherbrookois d’adoption a consacré plus de 50 années de sa vie au sport amateur. Il a été reconnu pour s’être donné corps et âme pour le hockey mineur.
Très actif à Windsor (hockey et baseball), il s’est aussi fait connaître comme président de l’ancienne ligue de hockey intercité des Cantons-de-l’Est, comme président de Hockey Estrie, et comme vice-président au sein du conseil d’administration de Hockey Québec.
Jusqu’à tout récemment, M. Bélanger occupait le poste de vice-président événement à Hockey Sherbrooke. De son propre aveu, il voulait se rapprocher des bénévoles et des jeunes joueurs et joueuses et il n’hésitait pas à faire du bénévolat sur le terrain. Malgré la maladie qui le rongeait ces derniers mois, il trouvait encore le moyen d’échanger avec des collègues du milieu du hockey mineur et d’y aller de ses observations.
Il n’y avait pas de zone grise avec M. Bélanger. C’était blanc ou noir et ses explications étaient toujours claires. Les demi-vérités n’ont jamais fait partie de son ADN.
Peu importe la fonction qu’il occupait, sa priorité a toujours été de bien servir les joueurs et les joueuses, de leur offrir un encadrement digne de mention.
Le hockey mineur estrien perd peut-être son plus fidèle serviteur.
Le journal Actualités — L’Étincelle présente ses plus sincères condoléances à l’épouse de Gérard, Ann, et à leurs enfants. Nos sympathies aussi aux familles éplorées et à ses innombrables amis.
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