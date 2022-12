100 000 $ pour soutenir le développement d’activités destinées aux aînés

Val-des-Sources —C’est avec fierté que le 12 décembre dernier, le député de Richmond, M. André Bachand, a annoncé l’octroi d’un financement de 99 584 $, réparti parmi quatre organismes de la circonscription, dans le cadre l’appel à projets 2022-2023, du Programme Action aînée du Québec (PAAQ), lequel s’était déroulé du 4 mai au 17 juin de cette année.

Parmi les projets retenus, deux d’entre eux se sont d’ailleurs vus accorder le maximum, soit une aide financière de l’ordre de 45 0000 $.

« Le PAAQ est un programme de soutien financier aux organismes pouvant contribuer au maintien de leurs activités existantes destinées aux aînés, grâce à l’embauche de ressources humaines et à l’acquisition du matériel ou de l’équipement nécessaires à la réalisation de ces activités. Les activités soutenues doivent prévenir le déconditionnement, contrer l’isolement social, valoriser les personnes aînées et encourager leur participation sociale ou assurer leur maintien dans leur communauté en toute sécurité. », pouvait-on prendre information dans le communiqué émis par le bureau du député de Richmond.

Les projets et organismes retenus sont les suivants : le centre d’Action bénévole des Sources (45 000 $), le P’tit Bonheur de Saint-Camille (45 000 $), les Montagnards de Ham Sud (6 209 $) et le Cercle de Fermières de Richmond (3 375 $). « Chaque jour, des organismes d’ici, engagés auprès des aînés, démontrent leur engagement en proposant des activités variées adaptées aux besoins de la population aînée. Ce soutien financier est une excellente nouvelle. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui travaillent au sein de ces organismes, ainsi que la ministre Bélanger et ses équipes pour leur appui. », de mentionner André Bachand.

Pour sa part, le directeur général du CAB des Sources, M. Christian Boucher, accueille cette nouvelle avec grande satisfaction : « Nous sommes extrêmement fiers que notre projet d’aide financière dans le cadre du programme action des aînés ait été accepté. Une partie du montant sera investi dans l’achat d’une unité réfrigérante et l’autre pour les besoins de notre service de popote roulante. En effet, avec l’augmentation constante des besoins de nos bénéficiaires de plus de 60 ans, en convalescence ou en perte d’autonomie, notre unité réfrigérante était devenue trop petite et nous devions investir dans une autre unité plus grande. »

Au Québec, ce sont plus de 228 demandes qui ont été retenues et celles-ci se partageront une somme globale de 5 915 510 $.

La mise en œuvre du Programme Actions Aînés du Québec est l’une des mesures prévues au Plan d’action 2018-2023 découlant de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec pour soutenir les organismes engagés auprès des aînés.