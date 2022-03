La Ville de Richmond est prête à accueillir des réfugiés ukrainiens

Richmond – Le conseil municipal de Richmond joint sa voix aux nombreuses municipalités du Québec qui condamnent l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie.

Les élus sont profondément touchés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. Ils désapprouvent totalement cette situation et le recours aux armes pour régler ce conflit. Par conséquent, le conseil joint sa voix au concert des nations afin que la Russie mette fin à son agression, retire toutes ses forces militaires de l’Ukraine et règle ses différends par la voie de la diplomatie.

La municipalité a déclaré son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire envers le peuple ukrainien et, du même souffle, invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire.

Le conseil municipal a également résolu de hisser le drapeau ukrainien au mât de l’hôtel de ville en signe de solidarité et ce, jusqu’à ce que ce conflit soit terminé.

Pour le maire de Richmond, Bertrand Ménard, « les Richmondais et Richmondaises sont solidaires du peuple ukrainien et nous sommes persuadés qu’ils souhaitent contribuer à l’accueil de ces éventuels réfugiés. Nous avons déjà un comité d’accueil des nouveaux arrivants. Bien que ce comité ait été mis en dormance durant la pandémie, il sera rapidement réactivé. »