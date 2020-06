Lancement de la campagne de financement participatif : Je suis aidant culturel

Saint-Camille - C’est le 1er juin qu’a débuté, en ligne, la campagne de financement participatif « Je suis aidant culturel » sur la plateforme LA RUCHE ESTRIE. Déjà 16% de l’objectif est atteint! Le but premier de la campagne est de livrer des prestations culturelles aux aînés vivant en résidence dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François. Sensibles au contexte de confinement imposé aux aînés pendant la crise de la COVID-19, ces deux MRC & le Hub des Sources ont décidé de se mobiliser autour du projet Culture aux aînés. « Nous travaillons à favoriser la participation sociale des aînés, par les arts et la culture. Ce sont des moyens de plus en plus reconnus pour améliorer la santé et le bien-être global » affirme Marie Dion, coordonnatrice de Culture aux aînés. Cette campagne est un projet communautaire subventionné par le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés — programme qui vise à améliorer le bien-être des aînés et à favoriser leur inclusion sociale.

Livraison de prestations culturelles aux aînés

Dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François, ce sont plus de 9 000 personnes de 65 ans et plus qui se trouvent ébranlées par la nouvelle réalité d’être confinées. Cette situation brise leur routine, les empêche de se divertir, les isole et peut générer de l’anxiété. Les dons reçus pendant la campagne permettront donc d’offrir un baume aux aînés en résidence. Spectacle d’humour ou de danse, lecture d’un poème, livraison d’une chanson : il y en aura pour tous les goûts ! Tout cela se fera selon les règles sécuritaires et sanitaires les plus strictes.

Des artistes et entreprises culturelles d’ici

Ce sont des artistes et des entreprises ou organismes d’ici qui offriront ces moments de bonheur culturel. Pierre-Philippe Côté, auteur-compositeur et interprète de la MRC de Sources, est très enthousiaste à l’idée de cette campagne : « J’ai eu la chance d’aller jouer dernièrement pour les aînés de la résidence “La Corvée” à Saint-Camille ! C’était génial de voir le sourire sur leur visage ! On [les artistes] est là pour leur apporter un moment de réconfort et d’humanité et je crois que ça fait son chemin. »

D’ailleurs, tous les artistes ou entreprises culturelles intéressés sont invités à soumettre leur(s) projet(s) à à l’adresse indiquée dans l’appel à projet avant le 14 juin 2020. Les projets qui mettent de l’avant la participation des aînés seront priorisés. N’hésitez pas à visionner et à partager la vidéo de la campagne sur Facebook, soutenue par Culture aux aînés. Nous invitons la population à donner généreusement !