Développement Val-Saint-François prolonge de 3 mois le moratoire pour ses emprunteurs

Windsor –Au mois de mars dernier, Développement Val-Saint-François offrait à ses clients emprunteurs un moratoire de 3 mois en capital et intérêts afin de les soutenir dans la situation difficile liée à la COVID-19. Aujourd’hui, le service économique de la MRC du Val-Saint- François annonce la prolongation du moratoire de 3 mois supplémentaires.

Cette prolongation a pour but de venir en aide à la clientèle de Développement Val -Saint- François. Le moratoire, qui est maintenant 6 mois, est étendu à toutes les conventions de prêts FLI et FLS actuellement en vigueur. Il est appliqué sur le capital emprunté et sur les intérêts encourus. Ces sommes seront reportées d’une période équivalente au moratoire aux termes des présentes ententes de prêt.

Pour toute question en lien avec le moratoire, les entrepreneurs peuvent s’adresser à Mme Marie-Andrée Ménard, conseillère en développement économique à mamenard@val-saint- francois.com