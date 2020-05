Une nouvelle saison s’amorce au Marché Champêtre de Melbourne

Melbourne – Le Marché Champêtre de Melbourne s’apprête à ouvrir ses portes ce samedi 16 mai, pour une nouvelle saison. En ces temps où l’achat local et la souveraineté alimentaire font plus que jamais partie de l’équation, les producteurs locaux de la région se préparent à offrir au public une grande variété de produits frais et écoresponsables.

Faire son marché en toute sécurité

Pour assurer la sécurité des clients en ces temps de pandémie, des postes de lavage de mains ont été installés à l’entrée et à la sortie du marché. Les clients devront attendre que les producteurs les servent, respecter les consignes de distanciation sociale et s’abstenir de fréquenter le marché s’ils présentent des symptômes de la COVID-19. Aucun aliment ne pourra être consommé sur place, tel qu’exigé par les directives gouvernementales.

Le Marché champêtre de Melbourne est situé au 1257, Route 243, Canton de Melbourne. Le Marché est ouvert les samedis, de 9 h à 13 h 30.