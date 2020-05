Décès du chanteur Jean Nichol

Actualités-l’étincelle (RL) - Triste nouvelle dans le monde culturel québécois, alors que l’on nous apprend le décès de l’auteur-interprète Louis Simoneau, mieux connu sous le nom d’artiste Jean Nichol, survenu le 11 mai à l’âge de 75 ans, des suites d’un difficile combat contre le cancer. Né à Windsor le 8 décembre 1944, ce fils du laitier de la municipalité à l’époque, a amorcé sa carrière musicale dans les années 60 avant de véritablement s’établir comme un régulier des palmarès au cours de la décennie suivante.

Avec des titres tels que : « Angélique », « Leï Leï Leï », « Sans Toi » ou encore la chanson qui allait s’en doute s’avérer son plus grand succès commercial « Oh Lady Mary » paru en 1969, Jean Nichol aura fait danser toute une génération de québécois et québécoise. Actif et toujours animé de la même passion pour la musique, l’artiste qui résidait à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis le milieu des années 90 avait lancé son dernier album « Passion »en 2013. Nos pensées de sympathies accompagnent son épouse, leurs trois enfants, ainsi que l’ensemble de la famille et des amis de M. Nichol.