Des mercis de Windsor jusqu’à Saint-François

Windsor – Le directeur Christopher Grey, le capitaine Carl Bourget et des membres de la Régie incendie de la région de Windsor, les services ambulanciers, la ville de Windsor ainsi que les municipalités de Val-Joli et de St-François-Xavier-de-Brompton, ont tenu à souligner, le mardi 21 avril, de saluer à la fois le travail exceptionnel effectué par le personnel de la santé, les ainés demeurant en résidence fermée depuis l’apparition du coronavirus et l’apport essentiel des deux épiceries et des deux pharmacies installées de Windsor à Saint-François-Xavier-de-Brompton en paradant dans les rues de la ville.

Le défilé, qui s’est mis en route à 14 h mardi, à partir de la caserne des incendies de Windsor, a sillonné les rues de la ville, lumières et sirènes à l’appui, pour marquer de façon symbolique le soutien et la reconnaissance de la population à l’endroit de ceux et celles qui œuvrent dans le réseau de la santé. Camions de pompiers, véhicules d’urgence, ambulances, véhicules municipaux, tous étaient présents pour l’événement. Les employés ainsi que des membres du Conseil municipal ont également pris part à l’activité.

Quant à la régie qui assure une couverture de risque appréciable de ses deux casernes (Saint-François et Windsor) et une option vers Kingsbury, le directeur Grey et ses adjoints peuvent mieux dormir.

Malgré la pluie, des parents et amis ont fait halte parmi les résidences et les places d’affaires et pour chacun, les sourires étaient présents entre les fenêtres.