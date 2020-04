L’exploitation sexuelle au temps du Coronavirus

Sherbrooke – Le Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Agression Estrie offre, entre autres, des services de soutien aux filles et aux femmes victimes d’exploitation sexuelle. En cette période de COVID-19, notre équipe constate que ces personnes (à la base, déjà intensément marginalisée) se retrouvent encore davantage affectées, vulnérables et laissées pour compte.

Est-ce que le Coronavirus a réussi à stopper les demandes des clients-prostitueurs? Non. Au contraire. Les femmes sont contraintes à poursuivre la prostitution pour survivre (et, dans certains cas, pour assurer la survie de leurs enfants). Les recherches et l’expérience terrain ont bien démontré à quel point l’industrie du sexe est violente pour les femmes. La situation actuelle, avec le risque de contracter le COVID-19, rajoute une couche de plus quant à la dangerosité de leur réalité.

La pauvreté est un des facteurs qui a mené la majorité de ces femmes vers le gouffre de l’exploitation sexuelle. L’étau se resserre maintenant davantage sur elles. Comment pourront-elles se protéger du Coronavirus en cessant la prostitution alors qu’elles ne sont pas à même de déclarer leurs revenus et donc de recevoir un soutien financier du gouvernement? Il est incontestable que le COVID-19 est ici un facteur de risque pour maintenir filles et femmes dans l’industrie du sexe. Et il faut savoir que plus de 90% d’entre elles souhaitent sortir du milieu...

Il est du devoir des gouvernements de veiller à la sécurité et à l’intégrité des citoyennes et citoyens. Pour qu’aucune femme ne soit oubliée dans des conditions inhumaines, le CALACS Agression Estrie demande aujourd’hui aux gouvernements de prendre leurs responsabilités. Nous revendiquons des actions concrètes, rapides et suffisantes : un réel plan financé de sortie de la prostitution et un soutien financier aux ressources/organismes qui aident ces femmes.

En solidarité aux filles et aux femmes victimes d’exploitation sexuelle,

Calacs Agression Estrie