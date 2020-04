Un autre accident sur Goshen

Val-Joli (RC) – Un accident impliquant deux automobiles et un vélo électrique est survenu le mercredi 8 avril, vers 17 h, à l’intersection du chemin Goshen et du rang 11.

Engagé sur le chemin Goshen, l’adolescent a tout juste eu le temps de percuter violemment vers le fossé. Les ambulanciers ont pris soin du jeune à leur arrivée pour ensuite se diriger vers Sherbrooke. Les deux conducteurs et les deux passagers ont aussi été scrutés par les ambulanciers.

Demeurant sur le chemin Goshen et le rang 11, le couple Yvan Frappier et Sylvie Lambert habitent depuis tout près de 1975 jusqu’à aujourd'hui. « Selon chacune année, de près ou de loin, nous constatons qu’environ un accident de la route surgit une fois par année. Cette intersection est dangereuse et pour y remédier, il s’agit d’installer une signalisation adéquate », souhaite Sylvie Lambert et Yvan Frappier.