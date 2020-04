COVID-19 : le versement du crédit pour la TPS sera effectué le 9 avril

Victoriaville – Le gouvernement fédéral, souhaite rappeler que la bonification du crédit pour la TPS en raison de la COVID-19 aura lieu lors du prochain versement. Celui-ci est prévu le 9 avril.

Les prestataires recevront automatiquement le versement unique supplémentaire s’ils reçoivent habituellement le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et s’ils ont produit une déclaration de revenus de 2018.

Les montants maximums pour la période de versement 2019-2020 augmenteront de la manière suivante : de 443 $ à 886 $ pour les célibataires, de 580 $ à 1 160 $ si les gens mariés ou en union de fait, de 153 $ à 306 $ pour chaque enfant âgé de moins de 19 ans (ne s'applique pas au premier enfant admissible d'un parent célibataire), de 290 $ à 580 $ pour le premier enfant admissible d'un parent célibataire.

Si, auparavant, quelqu’un n'avait pas droit au crédit pour la TPS/TVH, mais qu’il a produit sa déclaration de revenus de 2018, il pourrait aussi recevoir le versement unique supplémentaire en fonction de votre revenu familial net. Le montant reçu sera calculé selon les renseignements de la déclaration de revenus de 2018. Par conséquent, les gens qui n’ont pas produit de déclaration pour 2018 ne recevrez pas ce montant.

Si la déclaration de revenus de 2018 est en retard, l’Agence de revenu du Canda incite à la produire dès que possible. Quelqu’un pourrait avoir droit à des prestations et à des crédits pour des années précédentes. La seule façon de les recevoir est de produire une déclaration de revenus.

« Cette aide financière s’ajoute à la Prestation canadienne d’urgence et à la bonification de l’Allocation canadienne pour enfants qui, je l’espère, s’en viennent bientôt. Vous êtes très nombreux à avoir grand besoin de ce soutien actuellement et je sais que l’information que nous recevons du gouvernement est souvent incomplète ou contradictoire. Les membres de mon équipe et moi travaillons très fort pour obtenir la bonne information et vous la transmettre clairement et rapidement », explique le député, Alain Rayes.