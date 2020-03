Les 102 ans de Mme Bibiane Lussier

Richmond – Le dimanche 15 mars, à la Résidence Brunswick de Richmond, on célébrait le 102e anniversaire de naissance de Mme Bibiane Lussier-Petit. À cause des circonstances, ses enfants n’étaient pas présents. On voit ici Mme Lussier avec Guylaine Lépine, l’infirmière-chef de la résidence.

Mme Bibiane Lussier, qui est née à Racine, a surtout vécu à Valcourt et aussi à Maricourt et à Kingsbury. Elle est l’unique survivante d’une famille de 18 enfants. Son mari, Roger Petit, est décédé en 2011 à l’âge de 89 ans. Ils ont eu 9 enfants, tous vivants: Daniel, Agathe, Colombe, Marc, Gertrude, Yves, Laval, François et Jocelyne.