L’Espace du Carmel officiellement en activité

Danville (RL) - Un nouveau centre d’hébergement touristique a vu le jour dans l’ancien Carmel de Danville à la fin du mois de septembre avec l’ouverture officielle de l’Espace du Carmel. Le bâtiment qui abritait autrefois les sœurs carmélites a fait l’objet d’intenses rénovations depuis près d’un an par les nouveaux propriétaires M.Patrick Satre et sa conjointe Mme Martine Princens, qui sont également propriétaires du réputé restaurant Le Temps des Cerises de Danville.

«Nous avons investi beaucoup d’efforts et d’argent dans ce projet c’est certain, mais il était important pour nous de faire tout ce qui était en notre possible pour donner une nouvelle vie à ce lieu chargé d’histoire et dont il fallait absolument garder la présence au sein du paysage de la municipalité. Nous avons donc élaboré ce projet dans le but que les visiteurs puissent venir profiter d’un emplacement de type chalet au sein d’un environnement unique en son genre. Nous effectuons la location de l’endroit à des personnes ou des groupes qui ont l’exclusivité des lieux pendant la durée de leur séjour.

Les anciennes salles de classe et dortoirs rénovés nous offrent la possibilité d’offrir 23 chambres de qualité pour une capacité de 57 personnes avec 12 salles de bains aménagées dans le complexe ancestral. Nous avons également une cour arrière avec beaucoup de commodités, comprenant notamment un spa, un salon extérieur ainsi qu’un terrain de pétanque. Une partie du sous-sol sera quant à elle aménagé pour y accueillir des cours de poterie ouverts au public ainsi que d’autres formes d’arts tels que la musique et la peinture possiblement. Plusieurs dates sont déjà réservées au cours des prochains mois et des entreprises nous ont également signifié leur intérêt pour de petits colloques privés, donc nous sommes très satisfaits de l’enthousiasme de la clientèle jusqu’à présent.

Notre partenariat avec l’agence Maisons et Chalets à louer.com, qui est le site de réservations en ligne où nous retrouver, nous offre une visibilité vraiment intéressante.» D’expliquer fièrement Patrick Satre.