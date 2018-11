Randonnée et conférences sur l’aménagement de sentiers rustiques au massif des Monts Stoke

Stoke (RC) –Le massif des Monts Stoke est caractérisé par ses paysages magnifiques et son accessibilité. Les Sentiers de l’Estrie, en collaboration avec Domtar, y aménage un accès privilégié à la nature pour la population locale et les visiteurs. L’organisme invite à profiter de ce lieu exceptionnel lors d’une activité gratuite de randonnée et de conférences sur l’aménagement de sentiers rustiques au massif des Monts Stoke.

Les participants marcheront sur les plus récents tronçons aménagés afin de découvrir de nouveaux points de vue. En compagnie de Vicky Villeneuve de Tourisme Cantons-de-l’Est, Jean Lacasse de Gestion écosentier et autres partenaires du milieu. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les principes d’aménagement à faible impact environnemental, la cohabitation dans la forêt de Domtar et l’importance du développement de ce réseau pour la région.

Aménagements et conférences en matinée et après-midi

Les sentiers proposent une formule d’échange d’informations sur le terrain qui permettra de répondre aux questions suivantes : Qu’entend-on par sentiers rustiques à faible impact environnemental? Pourquoi opter pour ce type de sentiers? Quelles sont les retombées touristiques d’un tel projet?

En matinée, il y aura la visite des aménagements et conférences qui se dérouleront au Centre communautaire de Stoke (387, rue Principale) le samedi 20 octobre, dès 9 h, d’une durée de trois heures.

Par la suite suivra un pique-nique à l’heure du diner qui se tiendra au rang 14 de Stoke (stationnement S30).

En après-midi débutera la randonnée vers le mont Chapman, dès 13 h 30. Toujours au rang 14 de Stoke, les participants pourront parcourir de 6 kilomètres et de 250 mètres de dénivelé pour un tracé de trois heures.

Prévoir de bien s’habiller

L’activité est ouverte à tous. Pour ceux et celles qui veuillent y assister, confirmez votre présence par courriel au direction@lessentiersdelestrie.qc.ca, ou par téléphone au 819 864-6314.

Puisque l’activité se déroulera à l’extérieur, il importe de s’habiller adéquatement. Apportez votre lunch, des chaussures fermées, de l’eau et tout le matériel nécessaire pour une agréable randonnée. De plus, veuillez consulter le calendrier des activités (https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/activites/) la veille de l’évènement pour s’assurer de sa tenue en fonction des conditions météo. Tous sont attendus en grand nombre!