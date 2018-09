La Maison McCraken célèbre sa 500e visite

Danville (RL) - La Maison McCraken qui ouvre ses portes annuellement à des visites guidées lors du symposium des arts de Danville a reçu en ses murs lors de la journée du samedi 1er septembre 2018, son 500e visiteur depuis ses tout débuts, en la personne de M.Benoit Boucher de Windsor. Le propriétaire des lieux et guide de la visite, M.Yvon Blais était heureux de souligner l’évènement en lui remettant un crédit d’hébergement double pour une fin de semaine dans ce joyau ancestral d’architecture victorienne. « Je suis fier de voir que depuis que nous offrons des visites lors du symposium, les gens sont de plus en plus nombreux à venir nous rencontrer et c’est donc un privilège aujourd’hui de souligner et partager ce moment important » de mentionner M. Blais. Située au 126 de la rue Groove à Danville, cette demeure datant de 1907 fut une réalisation d’un ébéniste local du nom de James Morill qui l’offrit comme présent de mariage à sa fille qui unissait alors sa destinée au Maire de l’époque, M.Georges McCraken. Cette demeure patrimoniale qui attire touristes et visiteurs est un chef-d’œuvre de conservation en raison du fait qu’elle n’a subi aucune transformation malgré les époques et que l’ensemble des boiseries intérieures sont d’origines.