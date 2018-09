L’automne au Mont-Ham

Mont-Ham (RL) - L’automne frappe à nos portes et le Mont-Ham offre une panoplie d’activités pour nous faire apprécier pleinement cette période de l’année. Avec son programme « Respirer, voir et sentir l’automne », l’équipe du parc du Mont-Ham invite la population à trois séries d’activités.

La ballade populaire « Avec mon chien » est de retour du 14 au 17 septembre. Il sera alors possible de se promener avec son animal pourvu que celui-ci demeure en laisse en tout temps.

Le volet « Montagne et Musique » propose quatre spectacles gratuits qui seront présentés les samedis 22 et 29 septembre ainsi que les 6 et 13 octobre de 15h à 17h sur le parterre du chalet d’accueil. Des prestations de Trini (Blues-reggae) le 22 septembre, les Sweet Louves (Pop-folk) le 29, l’auteure-compositrice Eaubansan le 6 octobre ainsi que les 3X4 qui offriront quant à eux, un répertoire rock québécois.

Une quantité limitée de places disponibles seront également offertes afin de faire du camping au sommet les vendredis 28 septembre et samedi 29 septembre prochains ainsi que le samedi 13 octobre. Il serait donc préférable de réserver tôt pour participer à cet événement qui permettra de faire découvrir les merveilles de la montagne sous un autre jour. Il s’agit d’une belle opportunité de contempler la beauté et la diversité des couleurs, de respirer l’air frais automnal tout en savourant le calme de la nature.

La population est donc invitée à profiter de cette programmation spéciale au parc régional du Mont-Ham lors des heures d’ouverture qui sont du lundi au jeudi de 8h30 à 18h et du vendredi au dimanche de 8h30 à 20h. L’abonnement annuel aux sentiers où le billet quotidien est requis en toutes saisons.