Un parcours de 100 km aux saveurs et savoir-faire d’ici

MRC des Sources (RL) - La Halte Belvédère de Saint-Georges-de-Windsor était l’hôte le mardi 21 août dernier, du lancement de la 5e édition du circuit saveurs et savoir-faire des Sources, qui se tiendra les 15 et 16 septembre prochain.

Sur un parcours de plus de 100km sillonnant les routes de la MRC des Sources, allant de Danville à St-Camille en passant par Wotton et St-Georges de Windsor, la population est invitée à venir faire la rencontre de producteurs agroalimentaires de la région ainsi que plusieurs artisans en démonstrations. Tourisme des Sources, par l’entremise de son coordonnateur Sylvain Valiquette, désire inviter la population à venir profiter de ce circuit de dégustations gratuites de nos producteurs locaux ainsi que de se rendre témoins, du savoir-faire des entreprises participantes. «Il s’agit ici d’un évènement d’envergure pour notre région alors que plus d’une vingtaine d’entreprises seront présentes à leur kiosque respectif samedi et dimanche de 10h à 16h, pour offrir des produits de grande qualité aux visiteurs présents. Le circuit des saveurs et du savoir-faire peut compter sur l’appui financier de la Caisse Desjardins des Sources à titre de partenaire principal ainsi que de la part de la MRC des Sources, de la SADC, de l’UPA des Sources et du FM 99,3» mentionne M. Valiquette.

Par voie de communiqué, le maire d’Asbestos M.Hugues Grimard, avaient également de bons mots envers l’évènement:

«Cette initiative contribue au développement de l’économie de notre MRC de plusieurs façons, d’une part comme événement touristique et d’autre part par la mise en valeur des circuits courts auprès de la population locale. Les quatre premières éditions de cet évènement touristique ont généré plus de 90000$ de ventes et attiré plus de 20 000 visiteurs»

Au nombre des entreprises présentes, notons le bel amalgame cette année entre pionniers du départ et nouveaux participants. Parmi les incontournables nous retrouverons notamment: Cocher Capella, les Jardins de Jeannine, pantoufles Garneau, la fromagerie l’oiseau bleu et la ferme lait sangliers des bois. Le comité organisateur vous suggère d’apporter sacs et glacière, car il sera possible de se procurer certains produits et encourager par le fait même le développement de la production locale.