ASB remorques vous invite à cette 40e édition du Festival des Gourmands d'Asbestos

Asbestos - C'est avec grand plaisir que le comité organisateur vous invite, année après année, à ce Festival unique, dynamique mettant de l'avant des spectacles, ainsi qu'un divertissement pour toute la famille pendant cette belle fin de semaine de festivités. Sans oublier le travail de nos bénévoles passionnés, qui font vibrer la communauté d'Asbestos et de sa région.

Le Festival des Gourmands est une expérience unique. Cette année, nous vous présentons une programmation de spectacles en alternance entre la scène ABS remorques et le chapiteau pour vous offrir des spectacles en continu tout au long de la fin de semaine de festivités. Toute la famille y est attendue pour les activités parents-enfants du dimanche ainsi que la panoplie de manèges du plateau Desjardins. Le Festival offre aussi la rue des exposants Desjardins, tournoi sportif, foire minéralogique et bien entendu la place de la gourmandise Coop Metro plus d'Asbestos, qui offre 14 mets variés au profit de différents organismes de la région.

Venez célébrer et partager avec nous tous les plaisirs gourmands que le Festival des Gourmands d'Asbestos a à offrir!