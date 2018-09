Un Festival de l’auto ancienne prêt pour une 15e édition

Richmond (RC) – Étalé sur deux jours (11 et 12 août), le Festival de l’auto ancienne a livré l’une des plus belles fins de semaine aux amateurs de voitures d’époque depuis le début de la première édition, en 2004. Auparavant, l’évènement du Richmond en fête a livré trois jours d’après-midi et de soirées qui ont graduellement mené l’arrivée des autos anciennes.

Ainsi, du 8 au 10 août, les commerçants ont pu attirer la clientèle pour les ventes de fin d’année. L’encan extérieur situé à la Place René-Thibault, au cœur de la rue Principale Nord, a aussi ont donné le ton aux festivités, flanqué des chansonniers René Lacroix, des Frères Leclair et de Jacques Migneault et du groupe La Bandalou. Au cœur du Festival s’ajoutaient la soirée des Cool Brothers avec ses six musiciens intégrant saxophone, trompette et trombone.

Évidemment, les dates du 11 au 12 étaient au calendrier et pour l’occasion, le soleil et la température ont assuré la venue de nombreux propriétaires provenant de plusieurs régions du Québec et de visiteurs venant de partout, à commencer par les gens provenant de l’Estrie et de la région de Richmond.

Serge Ouellet, celui qui a fondé le Festival de l’auto ancienne et qui demeure au sein du conseil d’administration, estime que 550 véhicules se sont additionnés au départ du samedi 11 août à partir de 17h pour les inscriptions.

Tous ensemble pour 2019

Prenant le relais de l’ex-directeur Martin Lafleur qui a coordonné le festival à plusieurs reprises, c’est le directeur des Services récréatifs et Loisirs de la Ville de Richmond, François Séguin, qui a pris le relais avec enthousiasme. «Franchement, nous sommes tous des directeurs et de directrices qui adorent cet évènement. Nous sommes contents d’avoir Serge avec nous tous et de savoir que cette 14e édition marque une étape importante pour la prochaine année», entrevoit M.Séguin, qui retient la volonté des membres du comité de mettre l’offert sur les 15000 dépliants, Facebook ainsi que les sites web et journaux dont les Actualités L’Étincelle.

Avec des hausses graduelles des éditions au fil des ans, dont celle de 2018, le conseil d’administration entrevoit la possibilité d’élargir le circuit de la Principale déjà bondé de véhicules avec l’ajout de portions provenant des rues Craig et du Collège. D’ici l’an prochain, l’équipe en poste (Luc Bouchard, Claude Boutin, Claude Dubois, Chantal Gauvin, Annie Gendron, Serge Ouellette, Janin Rheault et le directeur François Séguin) est déjà prête pour assurer l’une des forces de 2019.

Il est à mentionner que le tirage de 25 prix de présence des exposants pour une valeur de 3000$ en prix.