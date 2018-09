Une saison achalandée au Camping du Parc Watopeka

Windsor (RC) – Depuis l’aménagement du Camping et parc Watopeka de la Ville de Windsor, huit ans se sont additionnés avec son lot d’améliorations auprès des amateurs de caravanage et de camping. Une trentaine d’espaces sont offerts pour les usagers et saisonniers, dont vingt avec services sanitaires sur le terrain. Le responsable de l’endroit, Noël Leclerc, observe de nouveau une saison à la hausse, de laquelle les 350 dépliants de la Foire du VR à Sherbrooke ont permis d’accroître l’intérêt des visiteurs.

« Nous avions atteint un nouveau seuil en 2016, mais la saison actuelle marque déjà un record. Les deux fins de semaine de la Fête nationale et du Canada étaient complètes et on s’attend à ce que le reste de juillet et d’août soit bon, en considérant les attractions qui se déroulent ici et là. Chose certaine, la caractéristique de notre environnement est celle d’un camping tranquille qui plaît à nos usagers », constate M. Leclerc, qui est en poste pour une septième année.

Tranquillité et proximité

En parcourant le Camping et parc Watopeka, la tranquillité et l’espace sont en effet les atouts de l’endroit comme en témoignent Luc et Lucie. « C’est un emplacement que nous apprécions parce que c’est calme. Ça fait 40 ans que nous avons commencé à faire du camping, de la tente-roulotte avec nos enfants et ensuite du caravanage. Nous habitons à Sorel et sommes maintenant à la retraite. D’ici quelques heures, un couple d’amis de Drummondville va nous rejoindre à Windsor au début de la soirée », mentionne Lucie.

En ce qui a trait à l’amélioration du camping et l’arrière de l’aréna pour la présente année, les petits bâtiments de secteur ont tous été revampés au niveau des matériaux et des couleurs homogènes. C’est le cas du bureau d’accueil qui, auparavant situé dans le stationnement du centre Lemay, servait de bâtiment pour la pesée des cervidés durant la période de chasse.

Bien que le Camping et parc Watopeka demeure un endroit tranquille, les rencontres amicales sont régulières parmi les adultes, les jeunes et les familles. De plus, la proximité des commerces est un avantage, incluant le Parc historique de la Poudrière.