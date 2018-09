La vache vous attends dans les hauteurs de St-Georges

St-Georges-de-Windsor (GCA) – Le belvédère de la route249 constitue un des points les plus élevés de la région. Ce site offre une vue panoramique exceptionnelle par temps clair, non seulement sur la MRC des Sources, mais également sur une grande partie des cimes des hauts sommets de l’Estrie (Mont Ham-Sud, Mont Mégantic, Owl’s Head et plusieurs autres).

Considéré à bien des égards comme une des portes d’entrée de la MRC des Sources. L’attrait de la vache en pierres, attire bon an, mal an, des centaines de visiteurs. La vache pointe en permanence son regard langoureux vers l’est. Et si vous montez sur son dos, c’est dans toutes les directions que vous pourrez apprécier et découvrir à sa juste valeur, un paysage à vous couper le souffle.

Durant toute la saison estivale à partir du mercredi, Vincent le guide touristique se trouvant sur place, saura répondre à vos questions, en plus de vous suggérer des activités et des destinations loisirs aux quatre coins de la MRC des Sources.

De plus, la Halte des Horizons vous invite à ses «Vachement vendredi!» Le temps d’un 5 à 8, afin de découvrir les talents de la région. La première édition des vachement vendredi aura lieu ce vendredi 20 juillet. Au programme: Des conteurs de la MRC.

Les visiteurs et la population peuvent magasiner à la boutique artisanale de produits locaux se trouvant sur place, qui sera ouverte en soirée pour cette occasion.