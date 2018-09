Le Festival de St-Georges, un moment de rassemblement des familles

St-Georges-de-Windsor (GCA) – Une fois de plus cette année, les participants et visiteurs de la MRC et d’ailleurs, ont eu beaucoup de plaisir dans le cadre de ce grand rendez-vous annuel. Attendue à chaque année à pareille date, cette fête familiale est un moment choisi par, et pour les citoyens de l’endroit, afin de se retrouver tous ensemble, pour fraterniser et vibrer aux rythmes de la musique et des multiples activités aux couleurs et aux saveurs de l’été.

Comme le veut la tradition à St-Georges, tout au long du week-end il y a eu le fameux Tournoi de balle familial, qui rassemble chaque année, des familles de la municipalité, et d’anciennes familles de l’endroit. Une fois de plus, ce tournoi convivial à souhait rassemblait des gens de tous âges. Il y a également eu des animations pour tous, du bingo au cours de danse, en passant par le maquillage pour les plus jeunes, au tournoi de bras de fer, au spectacle country sous le chapiteau, aux feux d’artifice et j’en passe.

Une fois de plus le beau temps était au rendez-vous, et il a permis à plusieurs centaines de personnes, un très beau rassemblement familial, en plus d’offrir aux gens de participer et se divertir entre voisins, avec la parenté, les ami(es), et la visite de passage dans cette municipalité de la MRC des Sources.