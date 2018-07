Le kiosque touristique est de retour pour l’été dans le Val

Windsor – Tout comme l’an dernier, Estella Normandeau et Rémy Domingue parcourent depuis la saison estivale les villes et municipalités de la MRC du Val-Saint-François. Leur outil principal demeure de nouveau le kiosque mobile, permettant à la fois aux touristes et aux résidants du territoire d’offrir tous les renseignements requis. Les deux ambassadeurs sont aussi présents pour divers évènements et activités aux quatre coins du Val. Estella et Rémy et leur kiosque étaient de retour à la Poudrière le jeudi 28 juin à l’occasion du premier 5 à 7 musical hebdomadaire. Sur cette photo, ils sont accompagnés de la conseillère municipale Ana Rosa Mariscal et de son collègue Daniel Pelletier, tous deux désignés au comité du Parc historique de la Poudrière.