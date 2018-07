Une nouvelle édition pour la 24e année du Festival du Papier

Windsor (RC) – Tout comme la nouvelle équipe de la Fête nationale qui se tenait récemment à Saint-François-Xavier-de-Brompton, le Festival du papier de Windsor profite d’un nouveau comité organisateur pour l’édition des 6 et 7 juillet 2018.

Comme l’an dernier, la fête est axée sur famille avec les incontournables jeux gonflables qui attirent à la fois les enfants et les adultes dans un environnement festif. Le chapiteau est de retour et cette fois, il fait face au Centre sportif J.A.-Lemay. Le but est d’utiliser le stationnement de l’aréna, et ce, afin que les visiteurs et la population de la région de Windsor puissent facilement avoir accès au chapiteau et à l’environnement immédiat.

Fait à noter, l’usine Domtar et la Ville de Windsor contribuent de nouveau à la participation monétaire avec chacun des montants de 10000$ à travers lesquels s’ajoutent des aides techniques et bénévoles. Alors que la Ville s’active particulièrement au niveau des Travaux publics et de la sécurité, Domtar mise sur ses visites de l’usine ainsi qu’à son concours lié à son exposition de créations de papiers par des jeunes de l’école secondaire du Tournesol.

Au niveau des spectacles, Martin Turgeon est un humoriste bien connu au Québec qui présentera son spectacle axé vers les jeunes, mais aussi des adultes. Quant à la musique, le chansonnier Dany Hamel, les frères Bazin de Saint-Claude et les membres du groupe Les Insultants composé de Bruno Côté, Steve Morin et Marc Loiselle, originaires de Windsor.

L’interculturalisme sera aussi apprécié avec un match de soccer interculturel, le BBQ de la communauté culturelle de l’Estrie et de la danse latine et africaine. Courses de boites à savon, simulateur de camions, pompiers et autres activités sont aux programmes.