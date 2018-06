Les Abénakis et le Parc du Mont-Ham s’unissent

Ham-Sud (NZ/GCA) – Après d’intenses pourparlers, la MRC des Sources et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, viennent d’annoncer un partenariat majeur pour le Parc régional du Mont-Ham, par la présence et l’étroite collaboration de la Nation Abénakis.

C’est grâce à une contribution de 146 850 $ accordée en vertu du l’initiative canadienne de diversification économique et à une subvention du Secrétariat aux affaires autochtones, que le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki et la MRC des Sources ont décidé d’élaborer et de concrétiser un projet porteur pour leurs deux communautés.

Cette collaboration se traduira principalement sous la forme de quatre volets: soit la création d’un espace multifonctionnel d’interprétation de la présence abénakise sur le territoire; le développement d’un secteur d’hébergement d’inspiration autochtone; la création d’un parcours de découverte en montagne à l’aide de panneaux d’interprétation; et l’élaboration d’outils éducatifs pour les visiteurs.

Cette entente de partenariat a permis l’émergence de ce projet en lui donnant une couleur autochtone. Il est maintenant possible de découvrir des infrastructures aux accents abénakis. On la retrouve également dans la nouvelle image corporative du Parc régional inspirée du nom « abénakis », qui signifie « Peuple du soleil levant ».

« Je suis très heureux d’annoncer qu’un nouveau jour vient de se lever sur le Parc régional du Mont-Ham. Cette offre est sans contredit une valeur ajoutée à l’ensemble de l’offre touristique de la MRC des Sources et même des Cantons-de l’Est », affirme M. Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville d’Asbestos.

Pour M. Nolett, du Conseil des Abénakis d’Odanak, ce partenariat est une opportunité que la nation abénakise ne pouvait refuser. « C’est un honneur pour les Abénakis de prendre part à un projet représentant fièrement leur Nation. D’autant plus que cette touche traditionnelle rend l’offre touristique unique. »