Une saison touristique animée dans le Val-Saint-François

Ulverton (RC) – Tout comme celle qui s’était déroulée en 2017 mettant l’accent sur le patrimoine de l’ardoise dans la région de Richmond, la saison touristique2018 sera dynamique dans la MRC du Val-Saint-François. Pour souligner ce départ, les maires, les conseillers, conseillères, représentants des députés et autres intervenants étaient regroupés au Moulin à laine d’Ulverton en présence du directeur général Pierre Derouin et du maire d’Ulverton, Jean-Pierre Bordua.

«Cette année, la thématique du patrimoine est à l’honneur. Nous sommes heureux de contribuer à la création d’un circuit de panneaux d’interprétation à travers nos dix-huit municipalités, souligne Luc Cayer, préfet de la MRC et maire de Stoke. En effet, la MRC s’est associée avec Héritage Val-Saint-François et le ministère de la Culture et des Communications pour élaborer un parcours de panneaux permettant de découvrir la région. L’installation du circuit se fera tout au long de la saison touristique.»

La rivière, l’héritage et les choix à découvrir

Trois intervenants liés au lancement de la nouvelle saison se sont adressés aux invités, dont le directeur des Services récréatifs de la Ville de Richmond, François Séguin. «Il y aura plusieurs nouveautés au Club de canot-kayak de Richmond puisque la formule et le nom du parc nautique changent complètement. Dorénavant, le service s’appellera Canot-kayak Richmond et un guide sera présent tous les jours durant l’été. Cette nouvelle formule permettra une plus grande accessibilité et efficacité du service.»

En ce qui a trait à Héritage Val-Saint-François, le président du conseil d’administration Laurent Frey et ses collègues travaillent sur un projet d’exposition itinérante «Le Val, toute une histoire, tournée patrimoniale Desjardins». «On y présentera les thèmes du patrimoine industriel, paysager, rural, domestique et commercial. L’exposition sera diffusée en partenariat avec les villes et organismes du milieu lors d’évènements, de fêtes locales où durant des performances de quelques semaines dans des lieux accessibles aux citoyens», mentionne M.Frey. De cette diffusion s’ajoutent des sorties d’interprétation, plus de 200 habitats et un patrimoine religieux bien conservé.

Quant à Marie-Andrée Ménard, agente de développement touristique et culturel, elle rappelle que Tourisme Val-Saint-François a lancé son nouveau site web l’an dernier. «En le parcourant, les internautes peuvent rapidement trouver quoi faire, où manger et où dormir. Un calendrier des activités de la région est également offert. Consultez tourisme.val-saint-francois.com.

À ces présentations s’ajoutent d’autres attraits du Val, dont les Sentiers de l’Estrie qui couvrent une portion de Stoke nouvellement aménagée, le parcours des Chemins des Cantons, les 5 à 7 de La Poudrière de Windsor, trois coups de cœur pour Saint-Anne-de-la-Rochelle et l’hôte de l’ouverture officielle de la saison touristique: le Moulin à laine d’Ulverton. De plus, si les touristes ont de quoi apprécier, il en va de même pour la population du Val qui a l’avantage de la proximité et de plein de chemins à voir et à revoir.