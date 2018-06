L’étang Burbank : la richesse de la nature au cœur de la ville

Danville (GCA) – Notre région de la MRC des Sources n’a rien à envier aux voisins, puisqu’elle regorge de sentiers pédestres privilégiés. Évidemment, afin de pouvoir admirer la nature dans tous ses états, mais surtout y percevoir cette richesse exceptionnelle quelle possède. Sans oublier la beauté de ses paysages qu’elle nous invite à découvrir sous ses différentes facettes.

Situé à Danville, on retrouve l’étang Burbank. Tout au long de l’année, les gens peuvent fréquenter l’endroit avec ses différents sentiers. Parfois pour l’Ornithologue en vous, tantôt pour le photographe, ou encore, pour celui qui a simplement besoin de prendre une pause pour se retrouver au cœur de la nature afin de pouvoir retrouver la quiétude, au contact vrai de cette nature si apaisante.

Vous retrouverez 4 kilomètres de sentiers, en plus d’une passerelle de 290 mètres, qui vous conduira à la tour d’observation d’où vous pouvez admirer la flore et la faune. On dit que près de 200 espèces d’oiseaux ont été observées au fil des saisons.

Si ce n’est déjà fait, il faut absolument se réserver du temps au cours de la saison estivale pour se lancer à la découverte de l’étang Burbank.