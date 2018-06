Venez découvrir la beauté des Sentiers quatre-saisons d’Asbestos

Asbestos (GCA) – Avec le beau temps qui semble maintenant installé pour de bon, les gens veulent sortir afin de profiter le plus possible de la nature environnante. À cet effet, à proximité du cœur de la Ville d’Asbestos existent de très beaux sentiers pour la marche, qui ont été aménagés grâce à l’implication de plusieurs bénévoles. Vous pouvez y avoir accès juste à l’arrière de l’usine de filtration via le Boulevard Simoneau, situé dans la portion du secteur Beausite (quadrilatère Simoneau/Fréchette, 255 et des Vétérans).

Les personnes qui aiment faire des randonnées pédestres seront satisfaites par le parcours des 6 différents sentiers disponibles dans le secteur boisé. Les chiens en laisse sont même acceptés dans les sentiers. D’une superficie totale de 5,6km, le parcours est considéré et classé comme facile. Sur place à travers les sentiers, vous aurez accès à une aire de jeux pour enfants, une aire de pique-nique, et des cartes des sentiers sont disponibles sur place. C’est complètement gratuit, on vous demande de conserver l’endroit propre, et vous pouvez y avoir accès à l’année.