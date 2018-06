Le Camp Musical d’Asbestos devient le Centre O3.

Asbestos (GCA) - Après 57 ans de présence continue dans un milieu de villégiature enchanteur, et les très nombreuses transformations réalisées sur le site au fil des dernières décennies. L’endroit qui a vu s’épanouir des milliers de jeunes prodiges au niveau musical d’ici et d’ailleurs, vient de se donner une toute nouvelle image corporative. Dorénavant le Camp musical portera le nom de « Centre O3 ».

C’est lors de son deuxième rendez-vous annuel « bière et bouffe », qui s’est tenu récemment, que la direction de l’établissement, qui reçoit bon an mal an, quelque 55 000 personnes, en a fait l’annonce. Dans une perspective de développement, le Camp Musical a décidé de faire peau neuve, en s’appuyant désormais sur une toute nouvelle image qui correspond davantage à son modèle d’affaires actuel. Le Centre O3 veut principalement axer sa croissance en regard avec une clientèle beaucoup plus corporative et événementielle. À ce niveau d’ailleurs, on mise beaucoup sur la qualité des infrastructures existantes, et la grande capacité d’hébergement directement sur le site.

La vocation de « Camp musical d’été », sur laquelle s’est bâtie la grande réputation de l’organisme, sera donc préservée. Ainsi, le Camp Musical d’Asbestos poursuivra ses activités, mais uniquement durant la saison estivale.