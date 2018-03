Plusieurs activités pour la St-Patrick à Richmond

Richmond (RC) – Suite aux deux dernières fins de semaine des activités du Mois des Irlandais, celle des 16, 17 et 18 mars regroupera six activités, dont le traditionnel défilé de la St-Patrick dans les rues de Richmond.

Du vendredi à dimanche, l’Hôtel Grand Central sera l’endroit pour souligner les préparations en vue du défilé et l’ambiance qui sera sur place pour la bière verte, le plaisir de festoyer et de s’amuser entre amis.

Le samedi 17 mars, la soirée irlandaise débutera au Centre d’art de Richmond avec la Grand-Messe, hommage aux Cowboys Fringants. Fondée par Jean-Philip Pothier et entouré de jeunes musiciens depuis cinq ans. Le spectacle débutera à 20h et le coût est de 25$ par personne. Pour information ou pour réserver un billet, communiquez au 819 826-2488, ou par courriel à centredartderichmond.com.

Le dimanche sera bien rempli, surtout avec l’incontournable défilé de la St-Patrick qui regroupe à la fois les gens de Richmond et de la région ainsi que de nombreux visiteurs provenant de l’extérieur. Chars allégoriques, chevaux, membres de la Légion, véhicules, organismes, entreprises, services de sécurité, friandises et autres attraits seront au programme. Comme pour chaque année, tous souhaitent une belle température et la possibilité d’un nouveau record de foule.

À la fin du défilé, les amateurs de musique et de danses traditionnelles irlandaise et québécoise pourront être sur place, dès 15h, au Centre communautaire Sainte-Famille. À quelques pas de là, la Légion canadienne de Richmond accueillera ses membres, la population et les familles pour une journée agréable.

Au terme de ces trois journées, la dernière étape du Mois des Irlandais sera le brunch du 25 mars à la Légion canadienne, de 9h à midi.

Erratum au sujet de l’Encan vert

Une erreur s’est glissée dans le journal du 7 mars dernier au sujet de l’Encan vert qui se tenait à la grande salle de la Légion en date du 3 mars. Comme chaque année, tous les profits sont remis à la Légion canadienne de Richmond et non pas à la Société St-Patrick. Nous nous excusons de cette erreur.