Une formule renouvelée pour la 4e édition du Wolfe BBQ Fest de Richmond

Richmond - La 4e édition du Wolfe BBQ Fest qui se tiendra les 15, 16 et 17 juin prochains prendra des authentiques allures de fête des saveurs. La CCIRR est fière de mandater Les Promotions Festirib inc. pour la coordination l’édition. On vous promet encore plus de découvertes et d’attractions durant les trois jours de l’activité. Pour la première fois, il y aura aussi des stands où les amateurs pourront se procurer de succulentes côtes levées.

L’événement, toujours une initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond, change cette année de site et se déroulera sur le terrain du Richmond Expo Fair durant la fin de semaine de la fête des Pères.

En compétition

Comme depuis les trois dernières années, une compétition professionnelle sera présentée par la Kansas City Barbeque Society. Une quinzaine de pros de la grillade exerceront leurs talents devant grand public et recevront des notes de la part du jury.

Sachant que la compétition est maintenant reconnue à travers les réseaux canadien et américain de BBQ, la CCIRR a décidé d’offrir pour la première fois une classe de juges. Donc avis à tous les amateurs de BBQ, vous pourriez être un juge officiel de la KCBS et juger notre compétition ainsi que toutes autres compétitions sanctionnées par la KCBS en Amérique du Nord.

Bénévoles

La CCIRR sera à la recherche de bénévoles durant les mois d’avril et mai. La nouvelle formule et les améliorations requièrent beaucoup de support. Mais pour bien contribuer au développement de nos organismes communautaires, des bourses seront offertes aux organismes qui participent à notre événement en donnant du temps.

Pour toute autre information, visitez le site wolfebbqfestrichmond.com ou contactez Isabelle Lodge, coordonnatrice au 819 570-4200