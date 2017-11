Entente de partenariat entre la MRC des Sources et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

MRC des Sources — Le Parc régional du Mont-Ham sera l’hôte de projets réalisés en collaboration entre la MRC des Sources et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki.

Bien que les projets à venir vous seront annoncés sous peu, les deux organisations ont souhaité officialiser un partenariat signifiant leur désir commun de travailler au développement du parc régional et, de ce fait, poursuivre les discussions pour de futures collaborations.

Ce partenariat semble tout naturel puisque la MRC des Sources et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki partagent déjà des intérêts communs, à savoir le développement économique de leurs communautés respectives.

«Cette association avec la Nation Waban-Aki apportera un regard neuf sur les avenues de développement pour notre région, tout en bonifiant les projets que nous avons déjà dans notre feuille de route. C’est un privilège de pouvoir collaborer avec la Nation Waban-Aki et je vous assure que les élus et moi ferons tout en notre pouvoir pour alimenter ce partenariat qui promet d’être fructueux», a affirmé Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville d’Asbestos.

«Nul doute que cette collaboration permettra la mise en valeur et la promotion du patrimoine culturel abénakis tout en favorisant un partenariat solide et réel entre notre Première Nation et la MRC des Sources. Nous espérons également que ce partenariat saura mettre de l’avant le tourisme autochtone grâce à des projets porteurs auxquels nous serons heureux et fiers de contribuer», a pour sa part souligné Dave Bernard, directeur général du Conseil des Abénakis de Wôlinak.

Daniel G. Nolett, directeur général du Conseil des Abénakis d’Odanak a conclu que «Le Conseil des Abénakis d’Odanak est fier de participer à ce partenariat avec nos frères de Wôlinak et avec la MRC des Sources. Nous sommes persuadés que la touche abénakise qui sera apportée aux projets à venir sera une valeur ajoutée significative dans l’offre touristique de la région. Nous espérons également que cette collaboration ait des retombées positives pour le développement économique de la Nation.»

Tous les éléments permettant la concrétisation de projets majeurs pour ces communautés respectives sont déjà réunis. Les fruits de ce nouveau partenariat seront visibles prochainement.