Bilan des trois résultats du Wolfe BBQ Fest

Richmond (RC) – La Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond (CCIRR) est heureuse de présenter les résultats du 3e festival Wolfe BBQ Fest de Richmond qui s’est tenue les 16, 17 et 18 juin dernier. Cet évènement unique au Québec est entériné par la KCBS (Kansas City Barbeque Society), organisme professionnel reconnu à travers le monde qui regroupe des mordus du BBQ.

La présidente sortante, Hélène Tousignant, souligne que le nombre de compétiteurs a presque triplé avec 17 provenant du Québec, de l’Ontario, du Massachusetts et du Maine. Les juges en chef venaient de New York et autre provenait de la Californie. Une nouvelle activité au programme, le Kid’s Q, donnait aux familles l’opportunité de griller des viandes avec des recettes de leur cru.

La section agroalimentaire accueillait une dizaine d’exposants de l’Estrie et le souper gastronomique affichait complet avec plus de 275 repas concoctés avec des produits locaux. Plus de 3000 visiteurs ont foulé le site. De plus, le Canal Évasion a couvert l’activité tout le week-end et la diffusion se fera en avril prochain.

«Au bilan, bien qu’on enregistre un déficit de 8 447$ cette année, n’eut été de circonstances imprévisibles, mais explicables, ce montant aurait été de 447$. Ce qui nous amène à être confiants pour un résultat équilibré l’an prochain prévoit MmeTousignant, retenant que les festivals prennent en moyenne 5 ans pour atteindre cet équilibre. Pour les 3 ans, le déficit est de 33500$, ce qui est bien peu pour un événement amenant autant de visibilité et de notoriété dans la région.»

Hélène Tousignant tient à souligner que l’argent ne provenait pas des contribuables. «Il est important de remercier nos nombreux commanditaires locaux ainsi que la cinquantaine de bénévoles, y compris les membres du CCIRR et du comité exécutif du WBBQ Fest pour leur travail à mettre sur pied cet évènement.»