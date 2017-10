Une belle fête des oiseaux malgré la pluie

Danville – C’est sous une température plutôt maussade que s’est tenue la 15e édition des Portes ouvertes Découverte de l’Étang – Fête des oiseaux du 7 au 9 octobre dernier.

«C’est notre plus petite année en termes d’achalandage. Nous estimons environ que 6000 visiteurs se sont déplacés. Le samedi, aux environs de 2000 personnes, et quelques braves avec leur parapluie sont restés en après-midi. Le dimanche c’est entre 3000 et 3500 personne et le lundi pas plus de 50», a précisé Gilles Lacroix, président de la Corporation de développement de l’étang Burbank. Il faut mentionner que l’événement a déjà attiré au-delà de 20000 visiteurs.

La pluie était si forte lundi que la vingtaine de marcheurs venus accompagner Jean Béliveau pour une activité a arrêté au tiers du parcours. Les exposants installés à l’extérieur n’ont également pas été choyés. Toutefois, les conférences ont attiré bon nombre de participants, affichant toutes complet.

Durant l’événement, les artistes Lyne Montmeny et Luc Ducharme ont réalisé une œuvre au profit de l’Étang Burbank, œuvre d’art d’une valeur de 474$. La vente de billets pour gagner cette œuvre a rapporté 480$. Et durant toute la fin de semaine, la Corporation a ainsi pu amasser, incluant le tirage de l’œuvre, la somme de 700$.

La quinzaine de bénévoles, que ce soit ceux de la Corporation de développement de l’Étang Burbank ou ceux de la Société des Loisirs ornithologique de l’Estrie a fait de l’événement une réussite.

Pour finir, Gilles Lacroix tenait également à rappeler que l’achalandage des oies blanches ne fait que commencer et que durant les six prochaines semaines, les envolées seront de plus en plus majestueuses et spectaculaires en nombre.