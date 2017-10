De plus en plus de visiteurs au Mont-Ham

MRC des Sources - Alors qu’en septembre 2016 l’achalandage avait augmenté avec 5 745 visiteurs, l’ascension se poursuit avec 7 441 visiteurs au Parc régional du Mont-Ham le mois dernier.

C’est donc 1 696 personnes de plus pour une moyenne de 244 visiteurs par jour.

« Si la tendance se maintient, on va encore une fois connaître une année 2017 exceptionnelle pour la fréquentation pour le 1er Parc régional des Cantons-de-l’Est », a déclaré Sylvain Valiquette, coordonnateur Équipements récréotouristiques et au développement des loisirs, Parc régional du Mont-Ham et Tourisme des sources.

Il faut dire que l’activité phare du Mont-Ham Sommet à louer a accueilli pour la première fois un nombre record de 47 campeurs. Ceux-ci ont pu y passer une nuit exceptionnelle et ainsi observer les étoiles et un magnifique lever du soleil.

« Avec ce succès, nous avons ajouté une supplémentaire le samedi 14 octobre pour le camping au Sommet », a précisé M. Valiquette. Une occasion en or de découvrir le paysage sous les couleurs d’automne.