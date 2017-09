Les amateurs demeurent fidèles au Mont-Ham

MRC des Sources — L’automne s’installe au Parc régional du Mont-Ham et c’est aussi l’occasion idéale de faire le bilan d’une saison estivale remarquable.

Du 1er juin au 30 août 2017, quelque 12504 personnes sont venues participer aux activités de la montagne, ce qui représente une augmentation de 39% par apport à 2016, alors que l’on avait recensé 8 973 visiteurs.

«C’est une période estivale record pour la plus belle des petites montagnes du Québec. La température, pas toujours idéale pour la plage, mais agréable pour la randonnée en montagne a certes contribué à l’augmentation. Le succès des week-ends avec les chiens et des Couchers au Sommet lors des perséides ont aussi attiré des centaines d’amateurs de plein air», précise Sylvain Valiquette, coordonnateur, Équipements récréotouristiques et au développement des loisirs, Parc régional du Mont-Ham, Tourisme des sources.

Vivre l’automne au Parc régional du Mont-Ham

Jusqu’en octobre, le temps est idéal pour la randonnée pédestre. Le soleil d’automne réconfortant et des paysages colorés seront assurément au menu des activités du Parc régional. D’ailleurs, les 16, 23 et 30 septembre et 7 octobre, les visiteurs sont invités à prendre part à la 3e édition du Festival «Montagne et Musique». Beau temps, mauvais temps, des artistes de la région offriront des spectacles gratuits. Pour en apprendre davantage sur la programmation, consultez le montham.ca.