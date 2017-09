Une ambiance festive attend les visiteurs

MRC des Sources — Une trentaine d’entreprises de la région invite la population à une magnifique ballade automnale toute en saveur et savoir-faire les 16 et 17 septembre prochains.

Chapeauté par Tourisme des Sources, le comité organisateur de cette 4e édition du Circuit Saveurs et Savoir-faire des Sources invite la population d’ici et les visiteurs à apprécier les richesses agroalimentaires et les métiers d’art de la région tout en vivant l’expérience d’une immersion dans l’univers des producteurs et artisans. Que ce soit les amateurs de microbrasserie, de fromagerie, ou les passionnés de produits artisanaux, originaux et de qualité, en passant par les voyageurs en quête de plaisirs gourmands inédits, tous seront comblés.

Le Circuit propose cette année huit arrêts Restauration et plusieurs aires de pique-nique à travers les différentes municipalités du territoire. Cinq haltes infocircuit seront aussi disponibles afin d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les entreprises exposantes et sur les trajets à emprunter pour mieux profiter de l’expérience.

Sylvain Valiquette, coordonnateur aux équipements récréotouristiques et au développement des loisirs de la MRC des Sources a également présenté plusieurs nouveautés mises à l’honneur cette année.

«Le Circuit a été scindé en deux parcours, le parcours est et le parcours ouest, afin de maximiser davantage l’expérience de découvertes. Nous lançons aussi un tout nouveau site web entièrement dédié à l’évènement sur lequel les visiteurs pourront se procurer la version numérique de la carte/dépliant officielle, mais également la carte interactive incluant les deux parcours. Sans oublier les trois stations pour les jeunes familles où les enfants pourront se dégourdir et s’amuser dans les jeux gonflables», a-t-il précisé.

Finalement, les visiteurs du Circuit Saveurs et Savoir-faire des Sources et membres Desjardins auront la chance de remporter un immense panier de produits locaux d’une valeur de plus de 400$ en participant au concours découverte avec le passeport Desjardins.

Pour plus d’informations, consultez le www.circuitsaveursetsavoirfaire.com.