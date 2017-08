Le symposium de Danville réserve de belles surprises

Danville (SM) - Le Symposium des arts de Danville tiendra sa 19e édition lors de la prochaine fin de semaine de la fête du Travail, du 1er au 4 septembre. 46 artistes professionnels de tous les coins de la province seront réunis pour l’occasion.

Cette année, 112 dossiers ont été envoyés, permettant ainsi à l’organisation d’offrir une diversité et une nouveauté dans les œuvres présentées.

C’est sous la présidence d’honneur de Raymond Quenneville que ce tiendra l’événement, devenu au fil du temps un incontournable des festivals et symposiums d’arts visuels québécois. Actuellement à Amsterdam, c’est par voie de vidéo que le peintre paysagiste a livré ce message: «C’est tout un honneur pour moi. Tout y est pour ravir les amateurs d’art et s’amuser entre amis. Je vous invite à venir en grand nombre saluer les artistes, partager leur passion et vous laisser émouvoir par leurs œuvres». Pour l’occasion, il a créé une toile qui sera tirée au sort par le biais d’achat de billets.

Durant ces quatre jours de festivités, le cœur villageois patrimonial s’animera. Au programme: visites patrimoniales de la ville, expositions de photos, spectacles en soirée, sans oublier la quinzaine d’ateliers de démonstration.

«Les visiteurs pourront découvrir les œuvres des artistes professionnels exposées dans quatre espaces-galeries. Ils pourront aussi compléter ce parcours par la visite des trois galeries permanentes de Danville, fières partenaires de cette édition», a ajouté Mario Morand, président du conseil d’administration du Symposium. Les artistes locaux de la MRC des Sources exposeront quant à eux leurs œuvres dans un cinquième espace-galerie au sous-sol du Trinity United-Church, en association avec la Source d’Art.

Et le public pourra de nouveau choisir son artiste Coup de cœur Josée Perreault, lui permettant de courir la chance de gagner un bon d’achat de 500$ échangeable contre une œuvre d’un artiste de son choix.

«Le Symposium est rendu possible grâce aux nombreux partenaires financiers qui répondent présents année après année et aux nombreux bénévoles. Nous les en remercions», conclut M.Morand.