Pas de régates aux Trois-Lacs cet été

Asbestos - Cette année, les traditionnelles régates de bateaux en carton qui se tenaient aux Trois-Lacs n’auront pas lieu. L’équipe en place a besoin d’un vent de renouveau.

«Nous avons besoin de prendre une pause pour avoir de nouvelles idées. L’intérêt des gens allait en diminuant, tant pour les participants que les spectateurs. Nous nous devons de revoir la formule», a précisé Stéphane Girouard qui œuvre au sein du comité organisateur depuis quatre ans.

Les bénévoles manquent également à l’appel et les personnes en place y sont depuis plusieurs années et elles sont fatiguées.

La structure de l’événement est bien établie. M. Girouard attend que des jeunes pleins d’idées ayant envie de s’impliquer prennent la relève. Il tient toutefois a préciser que le comité veut et est prêt à les aider à changer la formule qui ne semble plus fonctionner aussi bien qu’autrefois. Les personnes intéressées peuvent contacter directement M. Girouard ou passer par le Club de chasse et pêche Larochelle.