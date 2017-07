Un nouveau site web pour Tourisme Val-Saint-François

Windsor – La MRC du Val-Saint-François a lancé au Parc historique de la Poudrière son nouveau site web touristique le 13 juin à l’occasion d’un 5 à 7. Toujours accessible au tourisme.val-saint-francois.com, le site a été créé afin de répondre efficacement aux besoins des touristes.

« Dès qu’on y accède, on est invité à découvrir le charme du Val-Saint-François. En un coup d’œil, les visiteurs pourront maintenant trouver quoi faire, où manger et où dormir dans la région », a expliqué Mathieu Labrie, agent de développement touristique et culturel.

Cartes touristiques

Les cartes des attraits et des sentiers récréotouristiques peuvent être téléchargées en versions PDF à partir du site web afin d’être facilement accessibles en tout temps. De plus, les touristes en quête d’informations pourront consulter une carte interactive qui leur permettra de localiser les entreprises ambassadrices du tourisme ou le kiosque d’information touristique mobile. En effet, celui-ci s’arrête à différents endroits sur le territoire du Val-Saint-François en période estivale. Le concept permet donc à des conseillers en séjour touristique d’aller directement à la rencontre des visiteurs afin de leur offrir un service personnalisé.