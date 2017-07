Une nouvelle activité estivale à Asbestos

Asbestos (SM) - Destiné autant aux résidants qu’aux touristes de passage dans la MRC des Sources, le Géorallye s’avère une activité familiale gratuite remplie de découvertes.

Jusqu’au 4 septembre prochain, le Géorallye, activité inspirée du géocaching, sera accessible à tous ceux qui possèdent un téléphone intelligent et une connexion Internet.

Le concept est simple. Une série de huit caches ont été dissimulées à travers la ville sur un parcours de 3,4 kilomètres. Ces caches sont situées à des endroits stratégiques et elles permettront aux participants de faire des découvertes sur l’histoire, le patrimoine et les sites d’intérêts de la ville.

«Les endroits spécifiés sur le site web du Géorallye au georallyeasbestos.com dissimulent une cache. À l’intérieur de chacune de ces caches se trouve un mot de passe à entrer sur le site web à l’aide de votre téléphone et il permet d’accéder à la cache suivante. Plusieurs surprises attendent les participants», a expliqué Charles-Antoine Leblanc de Virage multimédia et concepteur du jeu, mentionnant que huit commerçants participent à l’aventure.

Quelques personnes ont déjà fait le parcours et elles rapportent avoir appris beaucoup sur l’histoire de leur ville. Il faut dire que le concepteur a passé plus de 80 heures à réaliser ce projet. Il est allé faire des recherches durant plusieurs heures à la Société d’Histoire d’Asbestos afin de valider certains faits. Par la suite, il a créé les caches et est allé les installer aux endroits prédéfinis. Ce projet, mis de l’avant par la municipalité, est évalué à 7 000 $.

Mentionnons pour finir que les caches seront en place jusqu’au 4 septembre et que le parcours peut se faire en quelques heures, en auto ou en vélo. Une fois le circuit complété, les participants obtiendront un mot de passe final leur donnant accès à plusieurs surprises.