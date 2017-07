Beaucoup de plaisir en famille au Festival de St-Georges

St-Georges-de-Windsor (SM) - Le Festival d’été de Saint-Georges-de-Windsor revient pour une 17e édition. L’activité principale demeure le tournoi de balle familial, mais d’autres activités s’y greffent tous les ans.

«Le tournoi de balle familial existe depuis plus de 30 ans à St-Georges, mais les dernières années, il y avait moins de monde. Il fallait faire quelque chose pour que ça continue», a expliqué Yvon Richer qui a pris la relève de l’organisation de ce qui est devenu le Festival d’été de st-Georges depuis 17 ans. C’est avec enthousiasme qu’il pense déjà à la 20e édition. Le comité des loisirs de St-Georges est également de l’organisation et pas loin d’une trentaine de bénévoles travaillent au bon déroulement des festivités. C’est sans compter les commanditaires sans qui la tenue de l’événement ne serait pas possible.

Le coup d’envoi du Festival sera donné dès 19 h le vendredi 7 juillet avec l’ouverture du tournoi de balle. Simultanément se tiendra une compétition de tire de 4 roues. Pendant ce temps, sous le chapiteau, Lisette Roy et Luc Rhéaume animeront la soirée de danse et de musique. À 21 h, ce sera au tour de Pat Bergeron de monter sur scène. La soirée se terminera par un feu d’artifice, prévu vers 22 h.

Le tournoi de balle se poursuivra dès 8 h le samedi 8 juillet. De 11 h à midi, l’école de danse Studio K fera une présentation spéciale et donnera quelques cours au gymnase de l’école. Au chapiteau, en après-midi, Reynald Pouliot et autres invités seront en spectacle. Les amateurs de tire de petits tracteurs modifiés sont également attendus dès 13 h. Un coût de 5 $ est requis pour avoir accès au terrain. Quant aux enfants, ils pourront profiter des jeux gonflables, du soccer bulle, du maquillage et des tatouages durant tout l’après-midi et de la visite des mascottes de la Pat’Patrouille!

Le tournoi de balle familial se poursuivra dès 8 h le dimanche 9 juillet. Le spectacle pour enfants «Sous pression» sera présenté de 10 h à 11 h au sous-sol de l’église. Au même endroit, de 11 h à midi, Emmanuelle, de l’école de karaté des Sources, tiendra un atelier gratuitement. Et l’après-midi se poursuivra sous le chapiteau avec le Gala folklorique de Reynald Pouliot et ses musiciens. Le coût d’entrée est de 5 $.

Mentionnons pour finir que l’ouverture du marché public de Saint-Georges-de-Windsor se tiendra aussi le dimanche 9 juillet.