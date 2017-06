Mission accomplie pour cette 3e édition du Wolfe BBQ Fest

Richmond – C’est une 3e édition réussie qui s’est terminée dimanche dernier sur le site du Wolfe BBQ Fest à Richmond. Le comité organisateur de l’événement a pu profité de la participation des festivaliers durant les trois dates du week-end, de vendredi à dimanche.

Avec un total de 275 personnes qui ont réservées leurs places pour le souper gastronomique de samedi au Centre sportif P.E. Lefebvre, l’endroit affichait complet, incluant en soirée le spectacle prisé du groupe Lipstick Rodeo qui a été très apprécié, ce qui confirme une fois de plus le succès de cette formule.

« Nous avons misé sur le fait que la fête des Pères et le Wolfe BBQ Fest sont une bonne association et c’était une décision gagnante. Une troisième année consolide un événement et démontre que ce festival a sa raison d’être en Estrie », souligne Hélène Tousignant, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond, qui chapeaute l’événement depuis la première édition.

Les champions du BBQ couronnés à Richmond

La compétition de BBQ pour les professionnels et les amateurs, la seule de la Kansas City Barbeque Society (KCBS ) au Québec en 2017, était de haut niveau cette année encore. Un total de 17 compétiteurs professionnels et 8 compétiteurs amateurs ont rivalisé afin d’offrir les meilleurs cuissons et arômes, sachant que la KCBS est l’une des plus importantes organisations de compétitions culinaires sur barbecue. Cet organisme compte 20 000 membres et chapeaute 500 compétitions dans le monde.

Les compétiteurs professionnels et amateurs ont livré de belles pièces. Chez les Professionnels, le grand champion toutes catégories est Smokin Boys’n’Hot Grills ; le gagnant du poulet est Paddy McQ’s ; le gagnant des côtes levées est Smokin Boys’n’ Hot Grills ; le porc a été attribué à Pistol Packin Piggies ; la poitrine de bœuf revient Smokin Hoggz

Pour le volet Amateurs, le Grand Champion toutes catégories est le Team Wally BBQ ; le gagnant du poulet est DFK Grill & Smoke ; celui des côtes levées appartient à Team Wally BBQ.

Une porte-parole prête pour la compétition

Le dimanche suivant, les festivaliers ont pu assister à une compétition de cochon complet et à la nouvelle compétition Kids Q familiale qui a une belle activité à l’occasion de la fête des Pères. La gagnante du Kids Q est Charlotte Pelletier et pour le cochon BBQ complet, c’est Daniel Blanchette et Yves Carrier qui ont remporté la palme.

Des activités populaires

L’activité majeure et très attendue était le souper gastronomique texan et le spectacle country de Lipstick Rodeo. C’est la chef Tammi McGee qui a fait le bonheur des convives cette année avec un souper cinq services mettant en valeur les produits régionaux. Durant les trois jours, les visiteurs ont également pu profiter de la présence des exposants, des food trucks, des ballades à chevaux ainsi que de l’animation familiale et divers spectacles.