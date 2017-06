Des activités estivales au Mont Ham

Ham-Sud (SM) - Produit touristique phare de la MRC des Sources, le Parc régional du Mon-Ham démarre une saison estivale en offrant un programme d’activités qui saura plaire à la clientèle, le tout dans des installations remises à niveau.

En 2016, quelque 33 148 visiteurs sont venus admirer la région du haut des 713 mètres d’altitude du Mont-Ham. Il faut dire que les 18 km de sentiers balisés offrent aux randonneurs débutants et experts une expérience unique. Au pied de la montagne, le nouveau chalet d’accueil offre bar, comptoir d’alimentation, toilettes, douches. Une aire de pique-nique et de jeux pour enfants est aussi aménagée ainsi qu’une piste d’hébertisme de 1 km avec différents modules de jeux. Équipés de poêle à bois, les différents types d’hébergements permettent de vivre une expérience de plus en pleine nature. D’ailleurs les visiteurs sont conviés à respecter le milieu naturel en empruntant ce réseau: il est demandé de demeurer à l’intérieur des sentiers et de réduire tous types de pollution occasionnée par leur passage.

Activités à venir

Le 17 juin prochain, le Parc accueillera la 3e édition de l’événement Abrakabaret, qui a pour but de promouvoir et de produire des artistes de la région. Lors de cette soirée se tiendront un souper et un encan de produits locaux, le tout sur fond musical et accompagné de jeux, maquillage et animations pour les petits et grands. De 20 h à 22 h suivra le spectacle Abrakabaret avec le spectacle de la chorale Dud’Ili’D’Ham, du Duo des oiseaux et d’Alexandra Croteau. En soirée, le Gyspsy Soul Band fera voyager les spectateurs au son de leur musique tzigane. DJ Christian LeMeunier prendra ensuite la relève en attendant le Feu de joie, tout cela gracieusement géré par la sonorisation de La Meunerie. Les spectateurs sont invités à camper sur place.

Le projet pilote Avec mon chien sera également de retour du 14 au 17 juillet, du 8 au 11 septembre et plus tard en novembre. Ces 6 activités de ce type prévues en 2017 répondent à la demande de plus en plus de randonneurs propriétaires de chien. Le Parc régional du Mont-Ham les autorise exceptionnellement à accéder aux sentiers avec leur chien en laisse.

Les populaires nuits de Camping au sommet seront également de retour. Que ce soit en famille ou entre amis, l’expérience de camping sauvage au sommet de la Montagne est unique. La première nuit se tiendra le 29 juillet, puis du 4 au 13 août afin de profiter pleinement des perséides. Les réservations sont obligatoires pour cette activité.

D’autres activités comme Montagne et Musique et la Chasse aux citrouilles seront d e retour à l’automne.

Pour avoir plus de détails, consultez le montham.ca/