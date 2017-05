Une expérience de découvertes bonifiée

MRC des Sources - Afin de confirmer son offre touristique, Tourisme des Sources lançait récemment son tout nouveau guide pour la saison 2017-2018.

Disponible plus tôt qu'à l'habitude, ce nouvel outil se veut un indispensable pour les visiteurs souhaitant découvrir les sept municipalités et leurs attraits. En effet, le défi que tente de relever le Comité touristique des Sources cette année est d'inviter les touristes à demeurer plus longtemps sur le territoire et d'avoir envie d'y revenir.

«Nous avons eu l'idée du coupon Retour aux Sources afin de faire circuler les visiteurs d'un attrait à l'autre. Ainsi, avec tout achat chez un membre participant au programme, ils recevront un coupon échangeable chez un autre participant de leur choix», a précisé Christian Perrault, président du comité.

Le nouvel emplacement du bureau d'accueil touristique est aussi sous la mire de l'organisme afin de développer un projet accueillant pour les visiteurs. Installé dans ces locaux depuis 1 1/2 an, le comité souhaite mettre en valeur le site. Le but est d'inciter les voyageurs à s'arrêter et à échanger avec les employés plutôt que de faire leurs recherches via Internet.

Le Comité a profité du lancement du nouveau guide pour annoncer le retour du Circuit Saveurs et Savoir-faire des Sources en septembre prochain. Déjà, le comité organisateur travaille à contacter les différents producteurs et les différentes entreprises qui accueilleront gratuitement les visiteurs. Ceux-ci seront invités à vivre une expérience authentique de dégustations de produits et de démonstrations des savoir-faire de la région des Sources. Rappelons que la tenue des trois premières éditions a généré près de 80 000 $ de ventes et a attiré plus de 15 000 visiteurs.

«L'agrotourisme est un levier important du développement de notre économie à la grandeur de notre MRC. Avec plus d'une trentaine de producteurs-artisans liés à ce circuit, nous faisons le pari que les visiteurs seront charmés par notre région et voudront y revenir fréquemment», a conclu le préfet de la MRC des Sources et marie d'Asbestos, Hugues Grimard.